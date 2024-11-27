TİKA'dan İrpin'deki Anaokuluna Destek - Son Dakika
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TİKA'dan İrpin'deki Anaokuluna Destek

TİKA, Ukrayna'nın İrpin şehrindeki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için donanım sağladı.

27.11.2024 16:47
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Kolibri Anaokulunda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için oluşturulan duyu odalarına donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kiev bölgesinde bulunan İrpin'deki okulda düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, İrpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, TİKA Ukrayna Koordinatörü Yahya Kemal Tunca, İrpin Şehir Meclisi Eğitim ve Bilim Dairesi Başkanı Oleh Bilorus ve Kolibri Anaokulu Müdürü Yuliia Sekret katıldı.

Anaokulu Müdürü Sekret, törende yaptığı konuşmada, TİKA tarafından sağlanan donanımla, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitimine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Sekret, "Bu destekle anaokulumuzun kapasitesi artmış, bölgedeki ihtiyaca daha iyi cevap verilmiş oldu. Geleceğimiz olan çocuklara yönelik desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 2022'de başlatılan saldırılar sırasında zarar gören Kolibri Anaokulu, aynı yıl TİKA tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılmıştı.

Okul bünyesinde kurulan duyu odaları, savaş travması yaşayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi ve topluma kazandırılmalarını hedefliyor.

Bölgenin en prestijli devlet anaokullarından Kolibri Anaokulu, modern eğitim teknikleri ve güçlü altyapısıyla toplam 245 çocuğa eğitim sunuyor.

Okulda, özel eğitime ihtiyaç duyan 14 çocuk için ise yoğun eğitim programı uygulanıyor.

Projeyle, anaokulunun fiziki kapasitesi artırılarak bölgedeki ihtiyaçlar için de çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan İrpin'deki Anaokuluna Destek - Son Dakika

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