TİKA\'dan Lübnan\'a Acil Yardım

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da insani yardım malzemesi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'da oluşan insani kriz nedeniyle acil yardım faaliyetlerine başlandığı belirtildi.

Yardıma ihtiyaç duyan bölgelere destek verildiğine dikkati çekilen açıklamada, 4 bin yatak ve battaniye ile 5 ton hijyen malzemesinin dağıtıldığı duyuruldu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin koordinasyonu ve desteğiyle yardımların yerel makamların işbirliğinde Lübnan'da 100'den fazla noktaya ulaştırıldığı belirtildi.

Yardımlardan Lübnanlıların yanı sıra, Lübnan'ın kuzeyinde yaşayan Türkmenlerin, Suriye Türkmenlerinin, Beyrut'taki Mardin kökenli soydaşların ve kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin de faydalandığı aktarıldı.

Ayrıca, barınma merkezine dönüştürülen Bir Hassan Turizm Okulu ile Osmanlı dönemi eseri Beyrut Askeri Rüştiyesi binasında eğitim faaliyetlerini sürdüren Beyrut Hasan Halit Lisesi'ne de ilave acil yardımların ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru bir göç dalgasının yaşandığı ve Lübnan hükümetinin okullar ile kamu kuruluşlarını yerinden edilen Lübnanlıların barınması için açtığı hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.