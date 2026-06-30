TİKA\'dan Ürdün Türk Kültür Derneği\'ne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Ürdün Türk Kültür Derneği"ne donanım desteği sağladı.

TİKA'nın destekleriyle donanımı tamamlanan Ürdün Türk Kültür Derneği, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, TİKA Ürdün Koordinatörü M. Cavit Köseoğlu, TİKA Ürdün Koordinatör Yardımcısı Selim Şahin ve Ürdün Türk Kültür Derneği Başkanı Emel Akkad'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Donanım projesi kapsamında, Ürdün Türk Kültür Derneği'nin faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ofis mobilyaları ile teknik ekipman temin edilerek dernek merkezi modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturuldu.

Hayata geçirilen destek sayesinde derneğin kültürel etkinlikleri, eğitim programları ve sosyal faaliyetleri için uygun bir altyapı oluşturulurken, Ürdün ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimin geliştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.

TİKA tarafından sağlanan donanım desteğinin, derneğin uzun vadede sürdürülebilir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanımasının yanı sıra iki ülke arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sunması bekleniyor.