TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı - Son Dakika
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TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı

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Bursa'da "Karagül" kullanıcı adıyla TikTok canlı yayını açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. isimli kadın yayın sırasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırış etmeden yayına devam etti. Yaşananlar büyük tepki çekerken, genç kadının daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın açabilmek için oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

28.04.2024 11:09  Güncelleme: 11:28
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Son dönemde yapılan paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir video daha deyim yerindeyse infial yarattı.

177 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti.

SKANDAL HAREKETE TEPKİ YAĞIYOR

Kadının skandal hareketi sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, genç kadının vukuatlarının bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

ULU ÖNDER ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞ

M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

TikTok\'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ozan Can Duman: Bunu haber yapmanın mantıgı nedir? Dahada meşhur etmek mi? 40 3 Yanıtla
    Yeni: Tık yok kapatılsın diye 16 1
  • Ahmet null: güzel reklam. şimdi popüler oldu işte 25 2 Yanıtla
  • Serkan Genç: bugün tiktok yarın başka yerde yapar yayınını, ne farkeder onlar için.omurga meselesi 22 2 Yanıtla
  • Murat Avci: insanları birazda yokluk bu hale getiriyor.. hiç zengin olanın ailelerini bu halde görüyormusunuz. ben tabiki bu olayları kabul etmiyorum., fakat madalyonun öbür yüzünü de görmek lazım derim.. 7 11 Yanıtla
  • ferhat eser: Bizim daha önce hiç görmediğimiz birşeyi gösteriyor demekki 177 bin takipçisi olduğuna göre? 9 0 Yanıtla
  • barış özcan: Tiktok çoğu ülkede yasaklı veya kısıtlı, burda yayın açanlara haklı olarak kızıyoruz ama bir okadarda takipçilere kızmak lazım, takipçiler olmazsa bir iki yayın açar ve silinip gider. 7 0 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Fenomen olmanın değişik versiyonu herhalde Daha neler görcez bakam…. 6 0 Yanıtla
  • Kemal: 177 bin takipçi bulduysa ne yayınlar açmıştır !!! 6 0 Yanıtla
  • İsa Demirel: Yasaklasınlar artık şu tarz uygulamaları daha ne olmasını bekliyorlar. 3 0 Yanıtla
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