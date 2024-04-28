Son dönemde yapılan paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir video daha deyim yerindeyse infial yarattı.
Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti.
Kadının skandal hareketi sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, genç kadının vukuatlarının bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı - Son Dakika
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