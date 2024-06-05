TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Ahmet Şık, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bugün Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un hesabından, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti." mesajı paylaşıldı.