TİP Lideri Demirtaş ile Görüşme İzni Alamadı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nde görüşmesine Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmediğini belirterek, "Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Edirne Cezaevi'nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden 'uygun görülmemiştir' yanıtıyla geçiştirildi. Bu yanıtın yazılı olarak iletilmesi talebimize de olumlu karşılık verilmedi. Hukuksuzluk, gerekçesiz kararlarla katmerlenmekte; üstelik bu hukuksuzluğun kayıt altına alınması dahi hukuksuzca engellenmektedir. Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz."