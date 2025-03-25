TİP Milletvekili Can Atalay'dan Seçim Çağrısı

(ANKARA) - Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, "Siyaseti 'hukuk' eliyle şekillendirilmeye uğraşanlar, milyonların sesine kulak vermelidir. Operasyonlarla, tutuklamalarla, baskılarla yurttaşın taleplerine baraj kurma çabaları çare değildir. Demokratik siyasetin kanalları açılmalı, derhal seçime gidilmelidir" ifadelerini kullandı.

Atalay'ın, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve bunlara yönelik tepkilere ilişkin mesajı, sosyal medya platformu X'ten yayımlandı.

Atalay'ın mesajı şöyle:

"Hapishanelerde, alanlarda, sokaklarda, sandıklarda çoğaldığımıza göre özgürlük yakındır demektir. Zorla getirilen bir yerde hoş geldin demek uygun değildir ancak Ekrem İmamoğlu'na ve birlikte gelen arkadaşlarımıza yine de hoş geldiniz diyorum. Güçlü bir özgürlük rüzgarıyla geldiniz. Bu hak-hukuk-adalet rüzgarı her alana yayılıyor. Rüzgarın 'memleketi' özgürleştireceğine inancımız tamdır.

'Mahkemelere, hukuka saygı gösterilmeli, sonuçları beklenmelidir' diyenler mahkemelere, hukuka müdahaleden vazgeçmelidirler. Siyaseti 'hukuk' eliyle şekillendirilmeye uğraşanlar, milyonların sesine kulak vermelidir. Operasyonlarla, tutuklamalarla, baskılarla yurttaşın taleplerine baraj kurma çabaları çare değildir. Demokratik siyasetin kanalları açılmalı, derhal seçime gidilmelidir."