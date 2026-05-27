TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçirdi

TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçirdi
27.05.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nı yolda geçiren TIR şoförleri, aileleriyle cep telefonuyla bayramlaştı.

AVRUPA ülkelerine ihraç ürün taşıyan bazı TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı. TIR parkında bekleyen şoförler, bayramlaşmanın ardından ailelerini cep telefonu ile görüntülü arayarak bayramlaştı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı'nı yollarda geçiriyor. Bayramın ilk günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında sıra bekleyen şoförler, önce kendi aralarında, ardından aileleri ve sevdikleriyle cep telefonu ile görüntülü konuşup bayramlaştı.

'ÖZEL GÜNLER UZAKTAN KUTLANIYOR'

İstanbul'dan aldığı metal yüküyle Polonya'ya giden sürücülerden Cebrail Özalp (46), yaklaşık 20 yıldır direksiyon başında olduğunu belirterek, bayramları çoğu zaman ailesinden uzakta geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özalp, "Yaptığımız iş gereğince bu sektörde pek çok özel günler ve bayramlar genelde hep aileden uzak kutlanıyor. Ondan dolayı artık biz alıştık. Vedalara, vedalaşmalara bu şekilde bayram olsun gerekirse diğer resmi bayramlar olsun yollarda geçiyor" dedi. Bayramlaşmaları genellikle telefonla gerçekleştirdiklerini belirten Özalp, yolda karşılaştıkları meslektaşlarıyla da bayramlaştıklarını söyledi.

Antalya'dan aldığı yükle Almanya'ya giden TIR şoförü evli ve 3 çocuk babası Özkan Sönmez (47) de Kurban Bayramı'nı Kapıkule'de karşıladı. 15 yıldır direksiyon başında olduğunu Sönmez, "Bayramlaşmaları genellikle telefonla yapıyoruz. Sabah kızım aradı mesela ilk. Görüntülü konuşuyoruz. Bazen internet çekmiyor, bazen o sıkıntıları da yaşıyoruz ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramı ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyleyen Ahmet Tuğ ise "Bayramın birinci günü şu anda yoldayız. Her şeyden uzak. Aileden, akrabalardan, dostlardan, her şeyden uzaktayız. Ama mecburuz. Bizim için zor oluyor, telefonla bayramlaşıyoruz ailemiz ile" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:18:55. #7.13#
SON DAKİKA: TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.