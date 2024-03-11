Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri oruçlarını Kapıkule'de açtı - Son Dakika
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Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri oruçlarını Kapıkule'de açtı

Türkiye\'den Avrupa\'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri oruçlarını Kapıkule\'de açtı

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında oruçlarını açtı. İhraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri, yurt dışına çıkmadan iftarlarını sınır kapısındaki tır parkında yapmayı tercih ediyor. İftar sonrası çaylarını içip aileleriyle telefonda hasret gideren sürücüler, Avrupa'da katedecekleri kilometreler için çıkış sıralarının gelmesiyle Türkiye'den ayrılıyor.

11.03.2024 20:19
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Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında oruçlarını açtı.

Farklı şehirlerden aldıkları yüklerini ulaştırmak için kimi zaman şehir, kimi zaman da ülke geçmek zorunda kalan çok sayıda tır şoförü, ramazanı da ailelerinden kilometrelerce uzakta geçiriyor.

İhraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri, yurt dışına çıkmadan iftarlarını sınır kapısındaki tır parkında yapmayı tercih ediyor.

Tırın dorsesindeki dolapta iftarlıklarını hazırlayan tır sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açtı.

İftar sonrası çaylarını içip aileleriyle telefonda hasret gideren sürücüler, Avrupa'da katedecekleri kilometreler için çıkış sıralarının gelmesiyle Türkiye'den ayrılıyor.

Hataylı 22 yıllık tır şoförü Ahmet Güngörmüş, AA muhabirine, Kayseri'den aldığı yükü Almanya'ya götürdüğünü söyledi.

Ramazan ayının ilk iftarını Kapıkule'de yaptığını belirten Güngörmüş, "Bu zor şartlarda dini vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar olsun. Yolda çoğunlukla ekmek arası yiyoruz ama insan evde yapılan sıcak yemeğini özlüyor. Hatay'ın tepsi kebabını, aşuresini özlüyorum. Ama şu an elimizde bunlar var. Bu bizim ekmek paramız, çocuklarımızın geleceği." diye konuştu.

Şoför arkadaşıyla birlikte orucunu açan Kayserili 30 yıllık tır şoförü Ferhat Özçelik de evden ve ailesinden uzakta bulunmanın zor olduğunu, ramazanda canının en çok yaprak sarması, lahana sarması ve bamya gibi yemekleri çektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye, İftar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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