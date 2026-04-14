Tır Şoförlerinin Sorunları Kötüleşiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tır ve nakliye esnafının sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürer, şunaları kaydetti:

"Bu şekilde giderse haciz yoluyla tır ve araçlarının ellerinden çıkacağını ifade ediyorlar. Bu döneme kadar böyle bir süreç yaşamadıklarını belirtiyorlar. Kazandıkları süreç sonunda bugün artık elde avuçta ne varsa onun da gittiğini belirtiyorlar. Nakliye ve tır şoförlerinin sorunları her geçen gün katlayarak artıyor. Tırcılar düzensiz çalışma saatleri, trafik stresi içinde haftalarca ailelerinden uzak kalmaları, sosyal hayatlarının olmaması ve akaryakıta gelen artış, yol geçiş ücretlerinde artışın, trafik cezaları, vergi ve sigortaların kendilerini bu işi yapamaz boyuta taşıdığını belirtiyorlar. Özellikle akaryakıta gelen her zam nakliyeci ve tırcının gelirini doğrudan etkiliyor. Bunun yanı sıra doğal gaza, elektriğe gelen her zammın gelir gider dengeleri üzerinde onlar için de olumsuzluk yarattığını belirtiyorlar."

Tırların lastik ve bakım maliyetleri, yedek parça, otoyol ve geçiş ücretleri yarattığı sorunları içinden çıkılamaz bir hale getiriyor. Trafik sigortası, kasko poliçeleri, Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan belge ücretleri, peşin vergi, gelir vergisi, prim ödemeleri şoförlerin ortak sorunu olarak öne çıkıyor. Bazen uygun park yeri bulamayan şoförlerin cezai işlemlerle karşılaşmaları ve bunun yaptırımının da ek bir külfet oluşturduğunu belirtiyorlar. Seslerini duyurabilmek için farklı illerde eylemler de yapıyorlar. Tek geçim kaynağı şoförlük olanlar başka bir geliri olmayan nakliyeciler yüklü maliyetler karşısında zarar ettiklerini ve mecburen yaptıkları bu işin devamının olası olmayacağına dikkat çekiyorlar. Çoğu nakliyeci kredi borçlarını ödemekte zorlandıklarını ve icra takipleriyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Nakliye esnafı emeklilik için ödemesi gereken primleri dahi ödeyemez durumda. Akaryakıt başta olmak üzere ek destekler yaratılmasını bekliyorlar. "