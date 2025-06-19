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Tiran'da Akdeniz Diyaloğu Forumu Devam Ediyor

Tiran\'da Akdeniz Diyaloğu Forumu Devam Ediyor
19.06.2025 16:47
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Tiran'da devam eden forumda Akdeniz'de diyalog ve karşılıklı anlayış vurgulandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün başlayan "Bilgiden Eyleme: Avrupa- Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum, ikinci gününde de devam etti.

Başkent Tiran'daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlenen forumun ikinci gün oturumlarının açılışına, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

Rama, burada yaptığı konuşmada, forumu düzenlemek ve Akdeniz hakkında konuşmak için Tiran'ı seçtikleri için organizatörlere teşekkür etti.

Küçük ülkelerin bile mütevazı bir şekilde de olsa katkıda bulunup rol oynayabilecekleri alan ve imkan bulunduğunu, bunun gurur verici olduğunu söyleyen Rama, "Kusursuz bir anda yaşamadığımız açık. Özellikle Avrupa'da çok karmaşık bir anda yaşıyoruz, gözetimimiz altında inanılmaz bir şey gerçekleşiyor ve hatta normal hale geldi. Avrupa'da diyaloğun giderek daha az destekçisi ve giderek daha fazla şüphecisi var. Bu, çılgınca." diye konuştu.

Forumu bir diyalog zemini ve Akdeniz'de karşılıklı anlayışı güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüğünü vurgulayan Rama, Akdeniz'in, çeşitliliğin homojenlikten neden ve nasıl daha iyi işlediğine dair örneklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Rama, "Akdeniz dinlenmeli ve anlaşılarak yaşanmalıdır çünkü (burası) belki de dünyamızın en çeşitli ve bu nedenle belki de en karmaşık alanıdır." dedi.

Büyükelçi Egemen Bağış: "Bu kıtasal projeyi (AB) küresel bir projeye dönüştürmemiz gerekiyor"

Forum kapsamında "Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Kültürler ve Dinler Arasında Köprü Kurmak: UNAOC'nin İnsanlık İçin İki On Yıllık Diyaloğu Üzerine Düşünceler" konulu panel düzenlendi. Panelde, Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, eski Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic ve Akdeniz Vakfı Başkanı Michele Capasso da konuşma yaptı.

Büyükelçi Bağış, AB'nin, tüm sorunlarına rağmen insanlık tarihinin en büyük barış projesi olduğuna inandığını vurguladı.

Her şeyin, barışı inşa edebilecek bir sonraki nesli düşünebilen vizyoner liderler ve politikacılarla ilgili olduğuna dikkati çeken Bağış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kıtasal projeyi (AB) küresel bir projeye dönüştürmemiz gerekiyor. Bu yüzden ülkem, Türkiye, 1958'den beri AB'ye katılmaya çalışıyor çünkü katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Bugün dünyadaki tüm krizlere bakın. Çatışmanın tüm taraflarının bir araya gelip müzakere edip konuşabileceği birkaç ülkeden biriyiz. Rus tarafını Ukrayna tarafıyla bir araya getirebiliriz, en azından böylece diyaloğu başlatabiliriz. Ancak diyalog olmadığında, kayıplar meydana geliyor, bu düzeltilemeyen bir şey."

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin Bağış, "Bugün, bu paneldeki hiç kimsenin İsrail'in var olma hakkıyla ilgili bir sorunu yok. Ancak hepimiz (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yetkilerini kendi davalarından uzaklaşmak ve kendi kariyerini uzatmak için kullanma biçimiyle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Buna 'Hayır' deme zamanı geldi ve hiç şüphem yok ki, Netanyahu'nun da yargılandığını göreceğimiz gün gelecek." ifadelerini kullandı.

Bağış, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değinerek sorunlar, tartışmalar ve farklı görüşlerin olduğunu belirtti, "Ancak kriz olduğunda birbirimizin yardımına ilk koşan biziz." dedi.

BM Medeniyetler İttifakı'nın BM'nin en önemli araçlarından biri haline geldiğine işaret eden Bağış, "Biz yabancı düşmanlığına karşı mücadele ediyoruz, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Bugün içinde bulunduğumuz savaşlar dünyasında barışın sesini duyamıyorum"

Moratinos ise 30 yıl önce özgürlük, eşitlik, adalet ve refah dolu bir Avrupa-Akdeniz alanına sahip olma hayalini kurduklarını anımsatarak "Bugün içinde bulunduğumuz savaşlar dünyasında barışın sesini duyamıyorum. Gençlerin sokaklara çıkıp barış istediklerini duymuyorum. Gazze'de barış, Ukrayna'da barış, İran ve İsrail'de barış. Barış vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

BM Medeniyetler İttifakı, 2005 yılında Türkiye ile İspanya'nın öncülüğünde eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulan bir girişim olarak öne çıkıyor.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve farklı kurumların destekleriyle Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen forum, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran'da Akdeniz Diyaloğu Forumu Devam Ediyor - Son Dakika

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