Tiran'da Hükümet Karşıtı Protesto - Son Dakika
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Tiran'da Hükümet Karşıtı Protesto

Tiran\'da Hükümet Karşıtı Protesto

Arnavutluk'un Tiran şehrinde protestocular, hükümeti eleştirmek için sokaklarda yürüyüş yaptı.

08.10.2024 00:46
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen göstericiler, Başbakanlık binası önünde toplandı.

Başbakanlığın önünden başlayarak başkentin sokaklarında yürüyüş gerçekleştiren protestocular, Meclis, İçişleri Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve iktidardaki Sosyalist Partinin (PS) binasının önünden geçerek protestolarını sürdürdü.

Başta Başbakanlık olmak üzere çeşitli kurumlara molotofkokteyli ve sis bombası atan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Birkaç saat süren protestoda polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Göstericiler, kurumların önündeki korkuluklar, otobüs durakları, çöp kutuları ve binalara zarar verdi.

10 polis yaralandı

Protesto esnasında atılan molotofkokteyli ve yabancı cisimlerden bazı polisler yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Gösteride vatandaşların molotofkokteyli, piroteknik maddeler ve sert cisimlerle saldırması sonucu 10 polis yaralandı." ifadesine yer verildi.

Yüzlerce polisin görev aldığı gösteri esnasında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Muhalefet, geçici hükümet talep ediyor

Protesto, PD Milletvekili Ervin Salianji'ye bir yıl hapis cezası verilmesine tepki amaçlı düzenlendi.

PD, ayrıca gelecek yıl düzenlenmesi planlanan genel seçimi denetleyecek teknik (geçici) hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkedeki gerginlik, Salianji'nin mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı. Geçen hafta muhalefet milletvekilleri, Mecliste de protesto düzenlemişti.

PD Milletvekili Salianji, bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran'da Hükümet Karşıtı Protesto - Son Dakika

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