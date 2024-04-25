TKDK, IPARD 3 Programı ve Başvuru Çağrı Dönemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Eskişehir İl Koordinatörlüğünce, IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finansa edilen IPARD Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Beylikova Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yurdal Çetinkaya ve diğer ilgililer katıldı.