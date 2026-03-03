TKP'den Polyak Madeni İçin Kamulaştırma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TKP'den Polyak Madeni İçin Kamulaştırma Çağrısı

03.03.2026 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Komünist Partisi, Polyak Madeni'nin kamulaştırılması ve işçi haklarının korunması gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Polyak Madeni'nin kamulaştırılması gerektiğini savundu.

TKP, Polyak Maden işçilerinin direnişine ilişkin açıklama yaptı. Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"Polyak Madeni derhal devletleştirilmeli, işçilerin hakları güvence altına alınmalıdır. İzmir Kınık'ta Polyak Eynez maden ocağında çalışan işçiler gasp edilmeye çalışılan hakları için mücadele yürütüyor. Fiba Holding'in yıllarca hem yeraltındaki zenginliği hem işçileri sömürdüğü madeni bir süre sonra Çinli başka bir tekele satıp yüzlerce işçi işten atıldı. Kalan işçiler ise aylardır maaş alamıyor. Şimdi Çinli şirket işçilerden kurtulup ocağı yeni işçilerle dilediği gibi işletmek istiyor."

Bugün ocağın önünde hakları için toplanan madencilere ve sendikacılara kolluk güçleri müdahale etti. Pek çok madenci yaralandı ve gözaltına alındı. Söz konusu işçi hakları olduğunda iktidarın holdingler ve yabancı tekellerin çıkarlarını savunmak için her şeyi yapabilecekleri bir kez daha görülmüştür. Bu iktidarın tek derdi patronların daha fazla kazanmasıdır.

Polyak'ta yaşanan, sıradan bir holding yağmasıdır. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin üstüne çöken patronlar hiçbir kural tanımadan sömürmek istemektedir. Çözüm bellidir. İşçilerin hakları ancak madenlerin devletleştirilmesiyle güvence altına alınabilir. Polyak Eynez Madeni derhal devletleştirilmeli, Fiba Holding ve Çinli Qitahie Longcoal Mining tekelinden işçilerin ve kamunun uğradığı tüm zarar tazmin edilmelidir. TKP, hakları için direnen maden işçilerinin yanındadır."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP'den Polyak Madeni İçin Kamulaştırma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 02:17:44. #7.13#
SON DAKİKA: TKP'den Polyak Madeni İçin Kamulaştırma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.