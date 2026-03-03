TKP'den Polyak Madeni İçin Kamulaştırma Çağrısı

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Polyak Madeni'nin kamulaştırılması gerektiğini savundu.

TKP, Polyak Maden işçilerinin direnişine ilişkin açıklama yaptı. Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"Polyak Madeni derhal devletleştirilmeli, işçilerin hakları güvence altına alınmalıdır. İzmir Kınık'ta Polyak Eynez maden ocağında çalışan işçiler gasp edilmeye çalışılan hakları için mücadele yürütüyor. Fiba Holding'in yıllarca hem yeraltındaki zenginliği hem işçileri sömürdüğü madeni bir süre sonra Çinli başka bir tekele satıp yüzlerce işçi işten atıldı. Kalan işçiler ise aylardır maaş alamıyor. Şimdi Çinli şirket işçilerden kurtulup ocağı yeni işçilerle dilediği gibi işletmek istiyor."

Bugün ocağın önünde hakları için toplanan madencilere ve sendikacılara kolluk güçleri müdahale etti. Pek çok madenci yaralandı ve gözaltına alındı. Söz konusu işçi hakları olduğunda iktidarın holdingler ve yabancı tekellerin çıkarlarını savunmak için her şeyi yapabilecekleri bir kez daha görülmüştür. Bu iktidarın tek derdi patronların daha fazla kazanmasıdır.

Polyak'ta yaşanan, sıradan bir holding yağmasıdır. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin üstüne çöken patronlar hiçbir kural tanımadan sömürmek istemektedir. Çözüm bellidir. İşçilerin hakları ancak madenlerin devletleştirilmesiyle güvence altına alınabilir. Polyak Eynez Madeni derhal devletleştirilmeli, Fiba Holding ve Çinli Qitahie Longcoal Mining tekelinden işçilerin ve kamunun uğradığı tüm zarar tazmin edilmelidir. TKP, hakları için direnen maden işçilerinin yanındadır."