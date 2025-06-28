Tlaib'den Trump'a Sert Eleştiri

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Donald Trump yönetiminin, sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık finansmanı onaylamasını, "Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadeleriyle eleştirdi.

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin üstlendiği, İsrail'in de desteklediği Gazze'deki sözde yardım kuruluşuna sağlanması planlanan fona karşı çıktı.

İsrail ordusunun haziran ayı boyunca neredeyse her gün gıda temin etmeye çalışan Filistinlileri kasıtlı olarak öldürdüğünü belirten Tlaib, "Şimdi Trump yönetimi, bu ölüm tuzağını 30 milyon dolar ile desteklemeye karar verdi. Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tlaib, bahsi geçen vakıf aracılığıyla kurulan sözde insani yardım merkezlerinden erzak temin etmeye çalışırken öldürülen Filistinliler için sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 26 Haziran'daki açıklamasında, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık fonu onayladıklarını belirtmişti.

Vakfın "alkışlanacak" işler yaptığını savunan Pigott, diğer ülkelerin de bu konuda desteğini istemişti.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.