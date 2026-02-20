TMMOB'nin İstinaf Başvurusu Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMMOB'nin İstinaf Başvurusu Kabul Edildi

20.02.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB, İliç'teki maden ruhsatlarının iptali için açtığı davada, süre aşımı kararına itiraz etti.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İliç'teki Çöpler Kompleks Maden İşletmesi'ne verilen ruhsatların iptali istemiyle açılan davada, süre aşımı gerekçesiyle verilen ret kararının istinafta kaldırıldığını duyurdu. Bölge İdare Mahkemesi, davanın süresinde açıldığına hükmederek dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.

TMMOB'dan yapılan açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Çöpler Kompleks Maden İşletmesi'ne verilen maden ruhsatlarının iptali istemiyle açılan davada, istinaf başvurusu sonucunda Bölge İdare Mahkemesi'nin davanın yeniden görülmesine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, TMMOB tarafından Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyette bulunan Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bünyesindeki Çöpler Kompleks Maden İşletmesi'nin faaliyetine dayanak oluşturan tüm maden ruhsatları, izinler ve buna bağlı hakların iptali istemiyle 6 Ağustos 2025 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

MAPEG'in herhangi bir yanıt vermemesi üzerine başvurunun zımnen reddedildiği gerekçesiyle dava açıldığı aktarılan açıklamada, "Erzincan İdare Mahkemesi; ruhsatların yıllar önce verildiği, bu durumun bilinmemesinin kabul edilemeyeceği, bu nedenle davanın süresi içerisinde açılmadığı gerekçesiyle dava konusu talebin içeriyle ilgili bir karar vermeden, süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar vermişti" denildi.

Açıklamada, bu karara karşı TMMOB tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğu belirtilerek, madenin faaliyete geçmesinden yıllar sonra da yeni olaylara yol açtığı, dokuz işçinin maden sahasında yaşamını yitirdiği, tonlarca kimyasal ve zehirli atığın çevreye karıştığı, bu nedenle şirkete verilmiş tüm izin ve ruhsatların iptal edilmesi gerektiği ve davanın süresinde açıldığı yönünde itirazda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstinaf başvurusunu inceleyen Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, verilen ruhsatlardan sonra yeni durumların ortaya çıkmasına vurgu yaparak 'Dava konusu somut olayda davacı tarafından davalı idareye yapılan başvuruda, ileriye yönelik kaldırılması istenilen idari işlemlerin tesis edildiği tarihten sonraki maddi ve hukuki sebeplere dayanıldığından anılan başvurunun 10'uncu madde kapsamında bulunduğu sonucuna varılmış olup; davacının iddia ettiği gibi söz konusu yeni maddi ve hukuki sebeplerin maden mevzuatına göre maden ruhsat ve izinlerinin ileriye yönelik kaldırılmasını gerektirip gerektirmediğinin esastan değerlendirilmesi gerekmektedir."

Bu durumda; işbu davanın açılmasına esas teşkil eden 06 Ağustos 2025 tarihli idari başvurunun 2577 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi kapsamında olması nedeniyle söz konusu başvurunun zımnen reddi üzerine açılan işbu davanın süresinde açıldığı kanaatine varıldığından, davanın süre aşımı nedeniyle reddine dair istinaf konusu Mahkeme kararında yargılama usülüne uygunluk görülmemiş olup; yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere dava dosyasının Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Kararın Bölge İdare Mahkemesince kaldırılması üzerine ilk derece Mahkemesi, davanın esasını görüşüp yeniden bir karara bağlayacak."

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMMOB'nin İstinaf Başvurusu Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:38:25. #.0.4#
SON DAKİKA: TMMOB'nin İstinaf Başvurusu Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.