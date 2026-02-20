TMMOB'nin İstinaf Başvurusu Kabul Edildi

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İliç'teki Çöpler Kompleks Maden İşletmesi'ne verilen ruhsatların iptali istemiyle açılan davada, süre aşımı gerekçesiyle verilen ret kararının istinafta kaldırıldığını duyurdu. Bölge İdare Mahkemesi, davanın süresinde açıldığına hükmederek dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.

TMMOB'dan yapılan açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Çöpler Kompleks Maden İşletmesi'ne verilen maden ruhsatlarının iptali istemiyle açılan davada, istinaf başvurusu sonucunda Bölge İdare Mahkemesi'nin davanın yeniden görülmesine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, TMMOB tarafından Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyette bulunan Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bünyesindeki Çöpler Kompleks Maden İşletmesi'nin faaliyetine dayanak oluşturan tüm maden ruhsatları, izinler ve buna bağlı hakların iptali istemiyle 6 Ağustos 2025 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

MAPEG'in herhangi bir yanıt vermemesi üzerine başvurunun zımnen reddedildiği gerekçesiyle dava açıldığı aktarılan açıklamada, "Erzincan İdare Mahkemesi; ruhsatların yıllar önce verildiği, bu durumun bilinmemesinin kabul edilemeyeceği, bu nedenle davanın süresi içerisinde açılmadığı gerekçesiyle dava konusu talebin içeriyle ilgili bir karar vermeden, süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar vermişti" denildi.

Açıklamada, bu karara karşı TMMOB tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğu belirtilerek, madenin faaliyete geçmesinden yıllar sonra da yeni olaylara yol açtığı, dokuz işçinin maden sahasında yaşamını yitirdiği, tonlarca kimyasal ve zehirli atığın çevreye karıştığı, bu nedenle şirkete verilmiş tüm izin ve ruhsatların iptal edilmesi gerektiği ve davanın süresinde açıldığı yönünde itirazda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstinaf başvurusunu inceleyen Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, verilen ruhsatlardan sonra yeni durumların ortaya çıkmasına vurgu yaparak 'Dava konusu somut olayda davacı tarafından davalı idareye yapılan başvuruda, ileriye yönelik kaldırılması istenilen idari işlemlerin tesis edildiği tarihten sonraki maddi ve hukuki sebeplere dayanıldığından anılan başvurunun 10'uncu madde kapsamında bulunduğu sonucuna varılmış olup; davacının iddia ettiği gibi söz konusu yeni maddi ve hukuki sebeplerin maden mevzuatına göre maden ruhsat ve izinlerinin ileriye yönelik kaldırılmasını gerektirip gerektirmediğinin esastan değerlendirilmesi gerekmektedir."

Bu durumda; işbu davanın açılmasına esas teşkil eden 06 Ağustos 2025 tarihli idari başvurunun 2577 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi kapsamında olması nedeniyle söz konusu başvurunun zımnen reddi üzerine açılan işbu davanın süresinde açıldığı kanaatine varıldığından, davanın süre aşımı nedeniyle reddine dair istinaf konusu Mahkeme kararında yargılama usülüne uygunluk görülmemiş olup; yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere dava dosyasının Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Kararın Bölge İdare Mahkemesince kaldırılması üzerine ilk derece Mahkemesi, davanın esasını görüşüp yeniden bir karara bağlayacak."