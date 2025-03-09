TMV'den Bağdat'ta İftar Programı - Son Dakika
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TMV'den Bağdat'ta İftar Programı

Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta iftar düzenleyerek Irak'taki eğitim faaliyetlerini ve ilişkileri güçlendirdi.

09.03.2025 21:16
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Irak'ın başkenti Bağdat'ta iftar programı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in katılımıyla düzenlenen iftar programına, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi, Iraklı siyasi parti temsilcileri, Irak Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği personeli ve Türkmen toplumunun temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyetlerinden kesitler içeren tanıtım videosu izletildi.

TMV Başkanı Özdil, Irak'ta çeşitli temaslarda bulunduklarını ve buradaki okulları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

"Görüştüğümüz Iraklı vatandaşların hepsi 'ikinci vatanınıza hoş geldiniz' dedi." diyen Özdil, Irak'ta kendilerini ikinci ülkelerinde hissettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullarımızın burada geldiği aşamadan son derece etkilendim. Velililerimizin gösterdiği fedakarlık ve öğrencilerimizin çabası bir araya gelince başarılı olunabiliyor. Bu başarıya katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

TMV Irak Temsilcisi Fahrettin Keskin, iftarın ardından yaptığı konuşmada 55 ülkede 50 binden fazla öğrenciyle eğitim hizmeti verdiklerini ifade etti.

TMV'nin Irak'taki ilk okulunu Erbil'de açtığını belirten Keskin, ardından Bağdat ve daha sonra Kerkük şehrinde de okullar açtıklarını söyledi.

Keskin, TMV okullarından mezun olan öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görme imkanına erişebileceğini sözlerine ekledi.

Çocukları Maarif Vakfı Bağdat Okulları'nda okuyan Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi de, öğrencilerle yakından ilgilenen okul yönetimine ve hocalarına teşekkür etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Müsteşarı Fehim Çetin de, "Türkiye Maarif Vakfı'nın bu faaliyetler kapsamında ülkemizi diğer ülkelerde olduğu üzere, Irak'ta en iyi şekilde temsil ettiğine inancımız tam." dedi.

Önümüzdeki dönemde, bu vizyon çerçevesinde Türkiye-Irak ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da güçleneceğini ifade eden Çetin, gelişmelerin bölgenin istikrarına, güvenliğine ve refahına önemli katkı sunacağını kaydetti.

İftarın ardından Türkiye Maarif Vakfı Okulları öğrencilerinin yaptığı tabloların yer aldığı resim sergisi de gezildi.

Kaynak: AA

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