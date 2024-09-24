TOGG Sorunları Meclis'e Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOGG Sorunları Meclis'e Taşındı

TOGG Sorunları Meclis\'e Taşındı

CHP'li Öztunç, TOGG araçlarındaki yazılım sorunları ve pazar durumu hakkında Bakan'a sorgu önergesi verdi.

24.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a "TOGG kullanıcılarının sıkça dile getirdiği yazılımsal sorunlar hakkında bakanlığınızın ve TOGG yönetiminin aldığı önlemler nelerdir? Bu sorunların giderilmesi için planlanan somut adımlar var mıdır? TOGG araçları üretim süreçlerinde herhangi bir kalite kontrol veya dayanıklılık testi yapılmış mıdır" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TOGG ile yazılımsal sorunlar yaşandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Öztunç, "TOGG araçlarıyla ilgili kullanıcıların yaşadığı yazılım ve donanım problemleri, üretim ve satış süreçleriyle ilgili çeşitli iddialar kamuoyunda tartışılmaktadır. Kamuda araç tasarrufu sözlerine rağmen araç alımı son sürat devam etmekte ve yerli üretim olarak seçim meydanlarında sergilenen TOGG araçlarını devlet büyükleri ve kamu kurumları kullanmamaktadır" dedi.

"TOGG'un iç piyasada yaşadığı pazar sorunları hakkında alınan tedbirler nelerdir?"

Öztunç'un Bakan Kacır'a yönelttiği sorular şöyle:

"TOGG kullanıcılarının sıkça dile getirdiği yazılımsal sorunlar (yüz tanıma, mobil veri sorunları, ekran kapanması, şarj kopmaları vb.) hakkında bakanlığınızın ve TOGG yönetiminin aldığı önlemler nelerdir? Bu sorunların giderilmesi için planlanan somut adımlar var mıdır?

TOGG araçları üretim süreçlerinde herhangi bir kalite kontrol veya dayanıklılık testi yapılmış mıdır? Bu testlerin sonuçları nelerdir?

TOGG'un iç piyasada yaşadığı pazar sorunları hakkında alınan tedbirler nelerdir? İptal edilen siparişler var mıdır? stokta bekleyen araç sayısı nedir? Yıllık üretim miktarı nedir? Kar zarar durumu ve pazar payı nedir? İhracat rakamları nedir? Hangi ülkelere ne kadar ihracat yapılmıştır?

TOGG araçlarının kamu kurumları ve makam araçları olarak kullanımına yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Neden devlet büyükleri TOGG'u makam aracı olarak tercih etmemektedir? Kamu da kullanılan TOGG sayısı kaçtır? Hangi kurum kaç tane TOGG almıştır?

2024 yılında Almanya'ya başlaması planlanan ihracat ile ilgili detaylar nelerdir? TOGG'un uluslararası rekabette karşılaşabileceği zorluklar ve bu zorluklara karşı stratejiler nelerdir?

Servis ve müşteri hizmetlerinde yaşanan yoğunluk ve çözümsüzlükler konusunda bakanlık bir inceleme yapmış mıdır? Bu sorunların çözülmesi için hangi adımlar atılmaktadır?

TOGG'un ortaklık arayışında olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa, bu ortaklık arayışının nedeni nedir ve hangi firmalarla görüşmeler yapılmaktadır?"

Kaynak: ANKA

Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Teknoloji, Politika, Yazılım, Ekonomi, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGG Sorunları Meclis'e Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:55:53. #1.11#
SON DAKİKA: TOGG Sorunları Meclis'e Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement