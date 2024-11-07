TOGÜ'de "Meme kanseri ve korunma" paneli düzenlendi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) meme kanseri ve korunma paneli gerçekleştirildi.

TOGÜ Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Palyatif Bakım Kulübü iş birliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Palyatif Bakımı Kulübü Başkanı Büşra Yalnız'ın açılış konuşmasıyla başlayan panelde Doç. Dr. Aygül Kıssal meme kanserinin önemi ve belirtileri, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Solmaz ise kendi kendine meme muayenesi ne zaman yapılacağı konularında sunum gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Medine Koç'un yaşam deneyimini anlatmasıyla devam eden panelde meme kanseri, erken teşhis ve meme kanserinden korunma yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sonrası konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.