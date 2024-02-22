Tokat Başçiftlik ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tokat Başçiftlik ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Tokat Başçiftlik ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yapılan toplantıda İlçe Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliği artırıldı ve afet acil durum yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı. AFAD Tokat İl Müdürlüğü personeli tarafından AFAD'ın faaliyetleri ve gönüllülerin rolü de anlatıldı. Toplantıya Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

22.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:34
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İlçe Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliğini artırmak ve afet acil durum yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı.

AFAD Tokat İl Müdürlüğü personeli tarafından AFAD'ın faaliyetleri ve afetlerde görev alan gönüllülerin rolü de anlatıldı.

Toplantıya Kaymakam İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat Başçiftlik ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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