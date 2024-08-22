Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?