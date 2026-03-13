Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını, ekiplerin ihbarlar doğrultusunda sahada hasar tespit çalışması gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte, İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."