Tokat\'ta esnaf temsilcileri TOGÜ Rektörü Yılmaz ile işbirliği imkanlarını görüştü

Tokat'ta esnaf temsilcileri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Tokat Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan ile Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya katıldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, üniversite ile yerel esnaf ve ticaret erbabı arasındaki işbirliği imkanları, Tokat'ın sosyoekonomik kalkınması ve ortaklaşa yürütülebilecek projeler ele alındı.

Şehrin ticari potansiyelinin üniversitenin akademik birikimiyle buluşmasının Tokat için büyük değer taşıdığı vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite-şehir bütünleşmesini her alanda güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek konuklarına teşekkür etti.

Heyet ise Yılmaz'a çalışmalarında başarılar dileyerek misafirperverliği için teşekkürlerini sundu.