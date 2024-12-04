Tokat\'ta Havaya Ateş Eden 5 Kişiye İşlem

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Tokat'ta silahla havaya ateş ettiği belirlenen 5 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kendi sevincinizi başkalarının gözyaşına çevirmeyiniz" anlayışıyla düğün, nişan gibi eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesi olaylarının önlenmesi için denetim yapıldı.

Bu kapsamda havaya ateş ettiği tespit edilen 5 kişinin adreslerinde yapılan aramada çeşitli çap ve ebatlarda 6 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 şarjör ve 357 mermi ele geçirildi.

???????Operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.