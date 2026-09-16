Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı, sürücülerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı. Yaralı, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
E.İ. idaresindeki 58 AGN 371 plakalı kamyonet, Gaziosmanpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Y.M. yönetimindeki 66 ABY 478 plakalı hayvan taşıyan kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerden E.İ. yaralandı. Yaralı, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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