Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
E.Ş'nin cenazesi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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