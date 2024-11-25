Tokat\'ta Kar Sevinci ve Türkülerle Kutlama

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2 bin 250 yıl sonra bile kendiliğinden akıp gidiyor

Tokat'ta köy halkı kar yağışını türkülerle karşıladı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar, 10 yıl sonra gelen karın sevincini türkülerle yaşadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik Köyü'nde vatandaşlar, uzun zamandır beklenen kar yağışını coşkuyla karşıladı. Ellerine süpürge ve kürek alan köy sakinleri, evlerinin önündeki karları temizleyerek yollarını açtı. Kar keyfini doyasıya yaşayan halk, kardan adam yaparak eğlenceli anlar geçirdi. Vatandaşlar yağan karı türkü söyleyerek karşıladı.

Köy sakinlerinden Mustafa Demirkol, "10 yıldır böyle bir kar yağışı görmedim. Köyün içerisinde yaklaşık 50 santimetre kar var. Hasret kaldığımız kar, hem bizleri hem de doğayı sevindirdi" ifadelerini kullandı.