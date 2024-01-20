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Tokat'ın Artova ilçesinde kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu oluşturuldu - Son Dakika
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Tokat'ın Artova ilçesinde kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu oluşturuldu

Tokat'ın Artova ilçesinde bulunan Artova Anadolu Lisesi'nde kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu oluşturuldu. Müzik öğretmeni Selahattin Arslan, öğrencilerin isteği doğrultusunda stüdyoyu oluşturduklarını ve burada Artova yöresine ait türkülerin kayıt altına alınarak yayınlanacağını belirtti. Stüdyo sayesinde öğrencilerin müzik dersine olan ilgilerinin arttığı ve birçok yetenekli öğrencinin keşfedildiği ifade edildi.

Tokat\'ın Artova ilçesinde kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu oluşturuldu
20.01.2024 - 18:17,
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Tokat'ın Artova ilçesinde bir lisede kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu oluşturuldu.

Artova Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni Selahattin Arslan, AA muhabirine, okullarında bir müzik stüdyosu hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.

Geçen yıl mart ayında bu konuda çalışmaya başladıklarını belirten Arslan, "Okul olarak felsefemiz hiçbir malzemeyi çöpe atmamak, onları değerlendirmek. Bu fikir ile yola çıktık. Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda müzik stüdyosu oluşturduk. Stüdyomuzdaki paneller okulumuzda eskiden kalan panoların iskeleti idi. Bunları istediğimiz ölçülerde kestik. Stüdyomuz konferans salonumuzun reji odasıydı." dedi.

Stüdyoda kendilerine göre kabin yaptıklarını anlatan Arslan, "Eski yumurta kolilerini kullandık. Akustik düzenlemeydi amacımız. Kayıta ait cihazlar bana ait. Birkaç kayıt aldıktan sonra bunun işe yaradığını fark ettik. Okulumuz adına bir marşı da burada besteledik. Şimdiki amacımız da Artova yöresine ait Artova türkülerini burada kayıt altına alıp tekrar yayınlamak. Bu stüdyo ile öğrencilerimizin müzik dersine ilgileri arttı. Birçok öğrencimizi keşfettik. Burada piyano çalmayı da öğreniyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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