Tokat'ta Sevgi Evlerindeki Çocuklar TOGÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Sevgi Evlerindeki Çocuklar TOGÜ'yü Ziyaret Etti

Tokat\'ta Sevgi Evlerindeki Çocuklar TOGÜ\'yü Ziyaret Etti

Tokat'ta hayata geçirilen 'Gönül Bağından Sevgiye Uzanan Eller' projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni ziyaret etti. Eğitim Fakültesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, Karagöz Hacivat Gösterisi, teknoloji sergisi, yüz boyama ve müzik etkinliklerine katıldı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yusuf Temur, projeye destek verenlere teşekkür etti.

02.05.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Gönül Bağından Sevgiye Uzanan Eller" projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle sevgi evlerinde kalan çocuklara "Gönül Bağından Sevgiye Uzanan Eller" projesi kapsamında üniversitede gönüllü öğretim görevlileri tarafından her ay düzenli olarak çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler bu ay Eğitim Fakültesinde yapıldı.

Eğitim Fakültemizde gerçekleşen etkinlikler sırasıyla Karagöz Hacivat Gösterisi, teknoloji sergisinin gezilmesi, yüz boyama ve müzik etkinliği olarak yapıldı. Etkinlikler sonrasında çocuklara öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yusuf Temur, yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Sevgi Evleri'nde kalan çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve ilerideki yaşamlarında daha başarılı bir şekilde hayatlarını daim ettirmek için projemizi hayata geçirdik. Projemize desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a üniversite ve fakülte yönetimlerimize ayrıca gönüllü olarak projemize destek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Sevgi Evleri, Tokat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Sevgi Evlerindeki Çocuklar TOGÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:14:55. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Sevgi Evlerindeki Çocuklar TOGÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement