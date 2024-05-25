Tokat\'ta telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, İ.Ö'yü (85) telefonla arayan E.E. (39), adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.