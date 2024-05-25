Tokat\'ta telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, İ.Ö'yü (85) telefonla arayan E.E. (39), adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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