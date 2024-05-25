Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Tokat\'ta telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, İ.Ö'yü telefonla arayarak dolandıran E.E. isimli zanlı, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. İddiaya göre, zanlı yaşlı adamı terör örgütüyle ilişkilendirdiği bahanesiyle 8 bin 500 dolarını aldı.

25.05.2024 00:55
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, İ.Ö'yü (85) telefonla arayan E.E. (39), adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Niksar, Tokat, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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