Tokat\'ta Yangın: 2 Katlı Ev Yandı

TOKAT'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Hatun Gökduman'a ait 2 katlı ahşap evin çatısında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını gören köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev ise kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.