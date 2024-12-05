Tokat'ta Yoğun Sis Mistik Manzaralar Oluşturdu

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Yoğun sis Tokat'ta mistik atmosfer oluşturdu

TOKAT - Tokat'ta yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye düşürürken sokaklarda dikkat çeken mistik manzaralar oluşturdu.

Tokat kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, kent merkezindeki sokaklarda dikkat çekici manzaralar oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlar, sis bulutunun oluşturduğu etkileyici görüntülerle karşılaştı. Sis, hem ulaşımı zorlaştırdı hem de şehrin sokaklarına mistik bir hava kattı. Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.