Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı Heyecanı - Son Dakika
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Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı Heyecanı

05.06.2025 11:35
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Japonya'nın Tokyo Camisi'nde Müslümanlar Kurban Bayramı için hazırlık yapıyor, vekaletlerle kurban kesilecek.

Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Kurban Bayramı heyecanını Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi'nde yaşamaya hazırlanıyor.

DİB Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camisi'nde "üç kez bayram namazı kıldırıldığını" söyledi.

Bu yoğunluğun Kurban Bayramı'nda da devam etmesini beklediğini belirten Atcı, "Bu yıl bayramın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte camimizde manevi atmosferin daha da yoğun olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bayram öncesi Tokyo Camisi Vakfı üzerinden kurban vekaletleriyle ilgili bilgi veren Atcı, Japonya'da kurban kesiminin yapılmayacağını belirtti ve "Vekaletler, DİB tarafından muhtaç beldelerde kesilmek üzere değerlendirilecek. Dolayısıyla burada kurban eti dağıtımımız da söz konusu olmayacak." diye konuştu.

Bayramlaşma programının Diyanet Türk Kültür Merkezi'ndeki salonda gerçekleştirileceğini kaydeden Atcı, ailelerin çocuklarıyla cami ve kültür merkezini ziyaret etmelerini beklediklerini söyledi.

Atcı, "Bu ziyaretlerin çocuklarımızın kültürel ve dini gelişimlerine büyük katkı sağladığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tasavvuf musikisiyle ilgilenen ve neyzen olan Atcı, kültürel temsil görevine de katkı sunduğunu belirterek, "Kültür merkezimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize neyin sesiyle tasavvuf musikimizin manevi havasını yaşatmaya çalışıyorum. Özellikle özel programlar ve ziyaretlerde bu yöndeki katkılarımız büyük ilgi görüyor." dedi.

"Bu teveccüh her geçen gün artarak devam ediyor"

Tokyo Camisi'nin, Japonya'daki en büyük ve külliye niteliği taşıyan tek cami olduğunu vurgulayan Atcı, cuma ve bayram günlerinde yaşanan yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Atcı, "Bayramlarda üç kez bayram namazı kıldığımızı, cumalarda ise camimizin tamamen dolduğunu görüyoruz. Gerek Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, gurbetçi vatandaşlarımız, gerekse Japonya'da bulunan İslam ülkelerinin dış temsilcilikleri, Müslüman topluluklar ve Japon Müslümanlar tarafından büyük bir ilgi var. Bu teveccüh her geçen gün artarak devam ediyor." diye konuştu.

Japon ziyaretçilerle yapılan programlara da değinen Atcı, hafta sonlarında cami yerleşkesine gelen Japon ziyaretçilere rehberlik hizmetinin sunulduğunu söyledi.

Atcı, şunları kaydetti:

"Ezan, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi anlarda gösterilen ilgi oldukça yüksek. Özellikle cami mimarisi, hat sanatıyla nakşedilmiş yazılar ve kullanılan renklerin tercihleri gibi detaylara büyük ilgi gösteriyorlar. Her biri ince düşünülmüş, zarif ayrıntılar, Japon misafirlerimizin dikkatinden kaçmıyor. Hassas ve derinlikli sorular soruyorlar, bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."???????

Kaynak: AA

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