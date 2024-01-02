Tokyo'da pistte yanan uçaktaki 400 yolcu ve mürettebat tahliye edildi
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi. Olayın ardından hızlı bir şekilde müdahale edilerek herkesin güvende olduğu belirtildi.
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2.01.2024 14:09:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tokyo'da pistte yanan uçaktaki 400 yolcu ve mürettebat tahliye edildi - Son Dakika