Tom Young'un Acı ve Umut Tabloları - Son Dakika
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Tom Young'un Acı ve Umut Tabloları

Sanatçı Young, İsrail'in saldırıları sonrası yaşanan yıkımı ve direnişi tuvale aktardı.

18.03.2025 13:17
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İngiliz sanatçı Tom Young, İsrail'in ağır bombardımanı sonucu Lübnan ve Gazze'de yaşanan büyük yıkımı ve acıları tuvale döktü.

Young, zulüm ve umut arasındaki zıtlığı yansıttığı tablolarını, Sayda kentindeki tarihi Türk hamamında sergiledi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde olduğu gibi Lübnan'ın güneyinde de sınıra yakın beldelerde büyük yıkım gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 2 milyon insan zorla yerinden edildi, 50 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. Lübnan'da da İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyonu aşkın kişi zorla yerinden edildi.

Resimler, Sayda kentindeki tarihi Türk hamamında sergileniyor

İsrail ordusunun bu topraklarda yaşattığı acılardan etkilenen İngiliz sanatçı Young'ın, Gazze ve Lübnan'da oluşan yıkımı umutla iç içe aktardığı tablolar, Sayda kentindeki tarihi Türk hamamında sergileniyor.

Sayda kentinin eski mahallelerinden birinde 3 asırdan beri varlığını koruyan tarihi Türk hamamı, bazı restorasyonların ardından 2020'de "Yeni Hamam" adıyla yeniden hizmete açılmıştı.

Tarihi Türk hamamı, Sayda kentinin tarihi mahallelerini yansıtan çok sayıda tabloya da ev sahipliği yapıyor.

Zulüm ve umut arasındaki zıtlığı resmetti

İngiliz sanatçı Young, yağlı boya çalışmalarında, İsrail bombardımanı sonucu yaşanan acıların yanı sıra ortaya konan direnişi de gözler önüne seriyor.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yol açtığı yıkım ile asırlık zeytin ağaçlarını birlikte resmeden Young, İsrail'in yıkıcı saldırılarına rağmen topraklarına bağlı kalan bölge insanının bu topraklara nasıl kök saldığına dikkati çekiyor.

AA muhabirine konuşan Young, büyük zulüm ve acılar yaşayan Filistin ve Lübnan halklarına desteğini ifade etmek için bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Young, "Zulüm ve umut arasındaki zıtlığı çizerek kültürel bir mesaj vermek istiyorum, çünkü ikisi arasında bir bağlantı söz konusu." dedi.

Lübnan'ın güneyinde oluşan büyük yıkım ile zeytin ağacını aynı tabloda resmettiğine işaret eden Young, "Bununla da çetin kıştan sonra gelen bir bahar vardır, demek istedim." şeklinde konuştu.

Lübnan ve Filistin'in acıları yansıtıldı

Tarihi Türk hamamının sahibi Lübnanlı Said Başu, yıl boyunca Sayda kentine ait eski tabloların sergilendiği tarihi Türk hamamında, ramazan ayının gelmesiyle Filistin ve Lübnan'ın acılarını yansıtan bir sergi düzenlendiğini söyledi.

İsrail'in bir buçuk yıldan beri sürdürdüğü savaşın hem Gazze Şeridi'nde hem de Lübnan'da neden olduğu acılara ışık tutmaya çalıştıklarını belirten Başu, sergilenen tablolardaki odak noktasının "insanın topraklarına olan bağlılığı" olduğunu dile getirdi.

Başu, serginin ramazan ayının 15. gününden itibaren "Kökler" adıyla ziyarete açıldığını aktardı.

"Duygularımızı yansıtan tablolar"

Sergiyi gezen Lübnanlı Hura Muşavrib, İsrail saldırılarının yoğun şekilde sürdüğü günlerde yaşadıkları acılara işaret ederek, "Duygularımızı yansıtan tablolar." dedi.

Lübnan'ın güneyine giren İsrail tankına karşı duran bir kadının resmedildiği tablodan çok etkilendiğini söyleyen Muşavrib, "Bu sergide yer alan tablolara baktıkça savaşın olduğu günlerde yaşadığımız acıları hatırlıyorum." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes ihlalleri

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'te başlayan karşılıklı çatışmaların ardından Eylül 2024'te Lübnan'ı geniş çaplı hava saldırılarıyla hedef aldı.

Başkent Beyrut'un yanı sıra ülkenin güneyi ve doğu bölgelerine şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güneydeki sınır beldelerine de kara saldırıları düzenleyerek ciddi yıkıma yol açtı.

İsrail ordusunun hava ve kara saldırıları sonucu 1 milyondan fazla Lübnanlı yerinden edildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 93 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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