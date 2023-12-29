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Toprak Razgatlıoğlu ve Arkadaşlarına Ulaşıldı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu ve Arkadaşlarına Ulaşıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde mahsur kaldıkları ihbarıyla arama çalışması başlatılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve beraberindekiler, bölgeye gittikleri off-road araçlarıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Herhangi bir problemi olmadığı belirlenen Razgatlıoğlu ve beraberindekiler daha sonra evlerine gitti. Razgatlıoğlu, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu ve herhangi bir sorunlarının olmadığını belirtti.

Toprak Razgatlıoğlu ve Arkadaşlarına Ulaşıldı
29.12.2023 - 01:11,  Güncelleme: 01:13
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RAZGATLIOĞLU VE ARKADAŞLARINA ULAŞILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Akdağ mevkisinde mahsur kaldıkları ihbarıyla arama çalışması başlatılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu gruba ulaşıldı. Razgatlıoğlu ve beraberindekiler bölgeye gittikleri off-road araçlarıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Herhangi bir problemi olmadığı belirlenen Razgatlıoğlu ve beraberindekiler daha sonra evlerine gitti.

'KARDA ARABALAR SAPLANDI'

Jandarma karakolunda gazetecilere açıklama yapan Toprak Razgatlıoğlu, "Normalde biz mangal yakmaya çıkmıştık yaylaya. 'Gökbel'e gidelim' dedik, kar olduğu için özellikle oraya gittik. Kar havası olsun diye. Arkadaşlarımla ağabeylerimle eğlenmeye gittim. Tabii ki orada beklemediğim bir şey oldu. Aslında riskli bir şey yoktu. Boş bir alanda karda arabalar saplandı kaldı. Daha sonrasında da biz cep telefonu çeken bölgeye ulaştık. Arkadaşlarımıza haber verdik. 'Vinçli bir araçla gelin, araçları çekelim, daha sonrasında da Alanya'ya inelim' diye. Tabii ki de bu biraz uzun sürdü. Birazcık yukarıda, yaklaşık 2 saat sürüyor. Daha sonrasında tabii aşağı inerken, telefonlarım çaldı. Mesajları gördük. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler için seferber olan herkese teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılmaydı diyebiliriz" dedi.

'HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK'

Olayla ilgili herkesin seferber olduğunu, birçok kişinin telefonla kendisine ulaşmaya çalıştığını ve mesaj attığını anlatan Toprak Razgatlıoğlu, "Gerçekten kendi kendime de korktum. Hem AFAD ekibi hem bizimle ilgilenenler için hem onları meşgul ettik hem korkuttuk. Sapa sağlamız. Sadece bir yanlış anlaşılma. Tabii ki bir yanlış anlaşılmayla bir haber çıktı. Herhangi bir sorunumuz yok. Mangalımızı da yaktık, yemeğimizi de yedik. Çok kişi korktu, çok kişi ulaşmaya çalıştı. Onlar da kusura bakmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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