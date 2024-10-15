Topraksız Çilek Serası Konya\'da Açıldı

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Konya'da, Meram Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP ile Topraksız Seracılığı Başlatıyoruz" projesi kapsamında kurulumu yapılan topraksız çilek serası hak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Meram ilçesinde bir girişimcinin örtü altı üretim yapmak için devletten profesyonel teknik yardımın yanı sıra yüzde 50 hibe desteği de alarak kurduğu çilek serası törenle açıldı.

İlçe Kaymakamı Bayram Yılmaz, çalışmada bir ülkenin ana üretim iskeletinin tarım olduğunu belirterek, "Emek verince, gayret edince ortaya güzel çalışmalar çıkıyor. Bu ülkeyi ne kadar sevdiğinizin, bu milleti ne kadar sevdiğinizin göstergesi ona hizmettir, ihtiyacını gidermeye yönelik bu tür üretimlerdir. İkincisi il, ilçe tarım müdürümüz, hocalarımız, KOP idaresi devletimizin de ne yapması gerektiğini gösteriyor. Devlet vatandaşa da yol gösterecektir, rehberlik edecektir. Devletimiz burada Konya'da güzel çalışmalar yapıyor. Bu tür işletmeler, yapmak isteyenlere de bir örnek model teşkil ediyor, anlamlı bir proje, Konya'da üretme enerjisi var." diye konuştu.

Tarım il Müdürü Duran Seçen, il ve ilçe müdürlükleri tarafından bu tür pek çok projenin hazırlanarak uygulamaya geçirildiğini ifade etti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen 250 üreticiye 150 dekar, Göksu Taşeli Projesi kapsamında 69 üreticiye 46 dekar sera desteği verildiğini anlatan Seçen, şunları kaydetti:

"Bu proje ile de 2 üreticimize 1200 metrekarelik alanda seralarımızı kurmuş olduk. Aynı zamanda sulama, iklimlendirme ve fide desteğimizi de devam ettirdik. Örtü altı üreticiliği ile açık alandan 4-5 kat daha fazla ürün alınacağı gibi daha az işçilik hastalık ve zararlılara karşı kolay mücadele kontrollü ve yüksek verim imkanı sunmaktadır."

Girişimci Selman Arıcan da serayı, 27 bin fide ekerek, 1200 metrekare alana kurduklarına dikkat çekerek, "Eğer topraklı tarımda olsaydı aynı iş için 7 bin metrekare alan kurmak zorunda olacaktık. Hem kullanılan alandan tasarruf ettik hem de 4 ay da alacağımız çilek üretimi süresini 10-11 aya uzatma şansını yakaladık. Sulamada kullanılan su tasarrufu ise günde ortalama 1 ton yıllık 360 ton su tasarrufu hedefliyoruz." dedi.

Daha sonra protokol tarafından seranın açılış kurdelesi yapılan duanın ardından kesildi.

Törene KOP Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Meram İlçe Tarım Müdürü İlhan Kartal ile çok sayıda davetli katıldı.