Torba Yasa Protestosu: 'Torba Talan!' - Son Dakika
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Torba Yasa Protestosu: 'Torba Talan!'

19.06.2025 14:16
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TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, madenciliği teşvik eden yasaya tepki gösterdi; 'Yaşamı hedef alıyor' dedi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bugün TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan ve tarım, orman ve zeytinliklerin madencileğe açılmasını öngören torba kanun teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Torba yasa değil, torba talan. Yaşamı hedef alan bu yasa derhal geri çekilmelidir" denildi.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, kamuoyunda 'süper izin' olarak nitelendirilen ve tarım, orman, mera ve zeytinliklerin madenciliğe açılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin ortak açıklama yaptı. "AKP iktidarı, bir kez daha sermayenin çıkarları uğruna doğayı, emeği, tarımı, köylüyü, halk sağlığını ve kamusal denetimi hedef alan bir yasa tasarısı ile karşımızda" denilen açıklamada, "Torba yasa değil, torba talan. Yaşamı hedef alan bu yasa derhal geri çekilmelidir" denildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"13 Haziran 2025'te Meclis'e sunulan ve 19 Haziran'da jet hızıyla komisyondan geçirilmek istenen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'", doğrudan doğruya bir talan ve gasp yasasıdır.

Adı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' olan bu teklif aslında; tek bir torba ile Maden Kanunu'nu, Zeytincilik Kanunu'nu, Mera Kanunu'nu, Orman ve Çevre kanunlarını, Elektrik ve Enerji Piyasası Düzenlemeleri'ni birer birer hükümsüz kılmayı ve tüm planlama yetkisini toplumun faydasından çok şirketlerin çıkarlarını gözeten merkezi otoriteye devretmeyi hedeflemektedir.

Hazırlık süreci kapalı kapılar ardında; halktan, meslek örgütlerinden, bilim insanlarından, doğrudan etkilenecek milyonlardan gizlenerek yürütülmüştür. Ne bir kamuoyu istişaresi yapılmış ne bir uzman görüşü alınmıştır. Meslek kuruluşlarının, sendikaların, bilim insanlarının dışlandığı bir yasa süreci, halkın değil sermayenin çıkarlarını korur. Bu keyfilik, Anayasa'nın eşitlik ve katılımcılık ilkeleriyle açıkça çelişmektedir. Bu da bize açıkça göstermektedir ki yasa, şirketler için, şirketlerle birlikte yazılmıştır.

Bu yasa teklifi doğaya, emeğe, halk sağlığına, meslek etiğine ve kamusal haklara yönelik kapsamlı bir saldırıdır. Çünkü; zeytinlikler maden şirketlerine, meralar enerji projelerine, ormanlar özel sermayeye, köylünün, emekçinin geçim kaynakları ise belirsizliğe açılmaktadır.

"ÇED süreci etkisizleşiyor"

Projeler için gerekli olan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci devre dışı bırakılıyor. Kurumların görüş süresi kısaltılıyor, yanıt verilmezse 'olumlu' sayılıyor. Yöre halkının ve toplumun itiraz hakkı pratikte ortadan kaldırılıyor. Taşınabilir kabul edilerek zeytinlik alanlarda maden ve enerji projeleri yapılabilecek. Danıştay'ın daha önce iptal ettiği yönetmelik değişikliği bu kez yasa ile geri getiriliyor. 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu fiilen askıya alınıyor.

"Meralar enerji projelerine tahsis ediliyor"

RES, GES, HES ve JES projeleri için meralar kolayca tahsis edilebilecek. Hayvancılığın belkemiği olan bu alanlar, kırsal yoksulluğu derinleştirecek şekilde tasfiye ediliyor. Ormanlarda yatırımcılara uzun süreli, düşük bedelli kullanım hakkı veriliyor. Ağaçlandırma, doğa koruma yükümlülükleri geriye itiliyor. Akbelen gibi örnekler yasallaştırılmak isteniyor.

"Acele kamulaştırma yaygınlaştırılıyor"

2035 yılına kadar enerji projeleri için köylünün toprağı 'acele' kamulaştırılacaktır. Kamulaştırma artık kamu yararı için değil, özel şirketlerin önünü açmak için kullanılacaktır.

"Kaçak yatırımlara af getiriliyor"

2024 öncesinde ruhsatsız yapılmış enerji ve maden tesisleri yasal hale getiriliyor. Kaçak yapılaşma ödüllendiriliyor, hukuk devleti ilkesi zedeleniyor.

"MAPEG'e olağanüstü yetkiler tanınıyor"

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), diğer kamu kurumlarının yerine karar verecek yetkilere kavuşuyor. Görüş alınmadığında 'olumlu' sayılacak uygulamayla, doğrudan şirketlerin çıkarını koruyan bir süper kurum yaratılıyor. Kurumlar izin vermezse, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlık edeceği bir kurul, tek başına izin verebilecek. Yerinden yönetim, halk iradesi ve bilimsel görüş yok sayılıyor.

Teklifteki haritalar ve koordinatlar; Akbelen, Yatağan gibi somut bölgeleri hedef alıyor. Bu yönüyle teklif, şirketlerin taleplerine özel olarak şekillendirilmiş 'kişiye özel yasa' niteliğindedir.

Yasa, fosil bağımlılığı süren enerji ve maden projelerini teşvik ederek iklim krizini derinleştiriyor. Türkiye'nin taraf olduğu çevre sözleşmeleriyle çelişiyor.

Bu yasa yalnızca doğayı değil; geçimlik tarımı, kırsal ekonomiyi, halk sağlığını, bilimsel özerkliği, kamu planlamasını ve toplumsal adaleti de tehdit etmektedir.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak buradan uyarıyoruz:  Bu yasa geri çekilmelidir. Çünkü, doğa, meta değildir. Mera, zeytinlik ve orman yaşam alanıdır. Bilimsel kurumlar, meslek örgütleri ve halk karar süreçlerinin dışında bırakılamaz. Kamusal kararlar; kamu yararına, ekolojik dengeye ve sosyal adalete dayanmalıdır. Bizler doğayı, emeği, halk sağlığını ve yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Tüm kamuoyunu bu yıkım yasasına karşı birlikte ses çıkarmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Torba Yasa Protestosu: 'Torba Talan!' - Son Dakika

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