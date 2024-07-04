Toronto Üniversitesi'nde Filistin Destekçileri Çadırları Kaldırdı - Son Dakika
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Toronto Üniversitesi'nde Filistin Destekçileri Çadırları Kaldırdı

Toronto Üniversitesi'nde mayıs başından beri devam eden Filistin destekçilerinin protestoları sonucunda kurulan çadırlar, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Protestonun organizatörü Mohammad Yassin, polis şiddetinden kaçınmak amacıyla çadırları kaldırdıklarını belirtti. Üniversite rektörü de öğrencilerin gönüllü olarak çadırları kaldırmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

04.07.2024 09:41
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Kanada'daki Toronto Üniversitesinde mayıs başından beri protestolarına devam eden Filistin destekçileri, "polis şiddetinden kaçınmak" için kampüste kurdukları çadırları kaldırdı.

Kampüsteki gösterinin organizatörü ve üniversite mezunlarından Mohammad Yassin, yaptığı basın açıklamasında, kampın sonlandırılması ilişkin mahkeme kararını değerlendirdi.

Yassin, mahkeme kararının ardından "polis şiddetinden kaçınmak" amacıyla kampüse kurdukları çadırları kaldırma kararı aldıklarını ifade etti.

Polisin kendilerine şiddet uygulamasına izin vermeyeceklerini dile getiren Yassin, buna maruz kalmamak adına kamplarını sonlandırdıklarını belirtti.

Öte yandan Toronto Üniversitesi Rektörü Meric Gertler de yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin gönüllü olarak kamplarını sonlandırmasından memnun olduğunu ifade etti.

Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi, 2 Temmuz'da Filistin destekçisi göstericilerden kampüse kurdukları çadırları kaldırmaları gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, polise, kampüsteki çadırları kaldırmamaları durumunda öğrencilere müdahale etme ve gözaltına alma yetkisi vermişti.

Toronto Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 2 Mayıs'ta kampüste çadır kurarak üniversite yönetimine İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kar elde eden şirketlerle ilişkilerini sonlandırması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Kanada, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toronto Üniversitesi'nde Filistin Destekçileri Çadırları Kaldırdı - Son Dakika

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