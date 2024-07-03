Toronto Üniversitesi'nde Filistin Destekçisi Göstericilere Çadır Kaldırma Kararı

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir mahkeme, Toronto Üniversitesi kampüsünde yer alan Filistin destekçisi göstericilerden yerel saatle 18.00'e kadar kampüse kurdukları çadırları kaldırmaları gerektiğine hükmetti.

CBC News'un haberine göre, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi, göstericilerin üniversitedeki eylemlerine ilişkin tedbir kararını açıkladı.

Mahkeme, Toronto Üniversitesinde gösterilerini sürdüren Filistin destekçisi öğrencilere, yerel saatle 18.00'e kadar çadırlarını kaldırmaları gerektiğine karar verdi.

Kararda ayrıca, bu uygulamanın "ifade özgürlüğünü sınırlamadığı" belirtildi.

Karara göre polis, kampüsteki çadırları kaldırmamaları durumunda öğrencilere müdahale edebilecek ve onları gözaltına alabilecek.

Toronto polisinden yapılan açıklamada, "Polis müdahalesine gerek kalmaması için protestocuların gönüllü olarak dağılacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kampüsteki gösterinin organizatörlüğü yapan öğrenci topluluğundan yapılan açıklamada, mahkeme kararının, üniversiteye öğrenciler üzerinde "polis şiddetini serbest kılan yetki" anlamı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitenin, soykırımı protesto etme suçundan dolayı kendi öğrencilerine karşı yasal güç kullanma yönündeki girişimi bu kurum için utanç verici bir an olarak tarihe geçecektir." denildi.

Topluluk üyelerinden Mohammad Yassin, öğrencilerin mücadele ettiği adaletsizlik konusunda mahkeme kararının "hiçbir şeyi değiştirmediğini" kaydetti.

Yassin, kararlılıklarının her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayarak, "Yönetim, bu soykırımdaki suç ortaklığı üzerine düşünmek yerine, bir parça çim ve öğrencilerini susturacak otoriter güç için dişe diş mücadele etti. Yine de yolumuza koyulan tüm engellere rağmen, Gazze'deki kardeşlerimiz için mücadeleye devam etme kararlılığı ve azmiyle buradayız." dedi.

Toronto Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 2 Mayıs'ta kampüste çadır kurarak üniversite yönetimine İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kar elde eden şirketlerle ilişkilerini sonlandırması çağrısı yapmıştı.