TotalEnergies'den TSK Vakfı'na Yeni İstasyonlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TotalEnergies'den TSK Vakfı'na Yeni İstasyonlar

TotalEnergies\'den TSK Vakfı\'na Yeni İstasyonlar

TotalEnergies, TSK Mehmetçik Vakfı ile iş birliğiyle Kurtköy'de üç yeni istasyon açtı.

10.10.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ nesil istasyon ağını genişletmeye devam eden TotalEnergies İstasyonları, ileri teknoloji ve inovatif çözümlerle donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın Kurtköy'deki üç istasyonu birden hizmete aldı.

Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törende konuşan Güzel Enerji Genel Müdürü Mahmut Çil, 'Sektördeki dönüşümün öncülüğünü üstlenen GüzelEnerji olarak her bir istasyon yatırımımızı, yeni nesil enerji odaklı vizyonumuzu temsil eden, çok yönlü hizmet alanları olarak görüyoruz. İstasyonlarımız sadece yolculuk deneyimini değil, yaşam deneyimini de iyileştiren hizmetler sunuyor" diye konuştu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral İsmail Şanlı da "Ülkemizin sürdürülebilir geleceğe doğru attığı adımları büyük bir kararlılıkla destekliyoruz. TotalEnergies İstasyonları iş birliğiyle bu anlayışımızın simgelerinden biri olan yeni istasyonlarımız ürün ve hizmet kalitesiyle fark yaratacak" dedi.

OYAK Enerji Sektörü Şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji'nin TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törende TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen üç istasyon daha TotalEnergies İstasyonları markası altında hizmet vermeye başladı.

İleri teknoloji ve inovatif çözümlerle donatılan TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonları, elektrikli araç şarj ünitelerinden yüksek kaliteli ve çevre dostu yakıt seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak. Misafirlerinin yolculuklarına olduğu kadar yaşamlarına da değer katmayı hedefleyen istasyonlar, perakende alanında zengin bir portföyle hizmet verecek.

GüzelEnerji'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşını temsil eden istasyonların açılışı; TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral İsmail Şanlı, GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil ve Milangaz Genel Müdürü Güray Işıkgüner'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

'SEKTÖRDEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYORUZ'

Enerjiye erişimin hızla artan önemi ile birlikte akaryakıt istasyonlarının yeni bir çehre kazandığını ifade eden GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil, "Yeni nesil akaryakıt istasyonları, sadece yakıt ikmali yapılan yerler olmaktan çıkarak, kapsamlı bir hizmet merkezi haline geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları başta olmak üzere yeni nesil çözümlerle hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla donatılan bu istasyonlar, modern yaşamın gereksinimlerini karşılama hedefiyle gelişimini sürdürüyor. Ülkemizde bu dönüşümün öncülüğünü üstlenen GüzelEnerji olarak her bir istasyon yatırımımızı, yeni nesil enerji odaklı vizyonumuzu temsil eden, çok yönlü hizmet alanları olarak görüyoruz. 2020 yılından bu yana büyük bir kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde TotalEnergies İstasyonları bugün, Türkiye'de yaklaşık 650 istasyonuyla misafirlerine ev sahipliği yapıyor. İstasyonlarımız sadece yolculuk deneyimini değil, yaşam deneyimini de iyileştiren hizmetler sunuyor" dedi.

Açılışını gerçekleştirdikleri TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonları'nın sahip oldukları güçlü altyapı ve yenilikçi özellikleri ile üstün hizmet kalitelerini yaygınlaştırmalarında önemli bir rol oynayacağını aktaran Çil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yolculukta bizlerle misyon ve vizyon birliği içinde hareket eden kıymetli TSK Mehmetçik Vakfı ile birlikte, ülkemize yeni bir değer kazandırmanın gururu içindeyiz. İstanbul ve Ankara'da ortak hizmet sunduğumuz istasyonlarımızın ardından Kurtköy'deki üç istasyonumuzla bu iş birliğimizi daha da ileri taşıyacağız."

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral İsmail Şanlı ise "TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonları bir yakıt ikmal noktası olmanın ötesinde, geleceğe yapılan bir yatırım ve enerji sektörünün geleceğine ışık tutacak bir model olma özelliğini de taşıyor. Bilindiği üzere ülkemiz, enerji alanında önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte alternatif enerji çözümleri ve sürdürülebilirlik büyük bir önem taşıyor. 1982 yılından bu yana ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olan TSK Mehmetçik Vakfı olarak en önemli hedeflerimizden biri, Türkiye'nin enerji güvenliğine katkı sağlayan projelere destek vermek. Bu hedefin bir yansıması olarak, TotalEnergies İstasyonları yatırımlarının çözüm ortaklığını üstlendik. Bu başarılı modeli vakfımız bünyesindeki diğer istasyonlara da taşıyarak yarattığımız etkiyi artırdık. Böylece, ülkemizin sürdürülebilir geleceğe doğru attığı adımları büyük bir güç birliği içinde destekliyoruz. Bu kararlılığımızın simgelerinden biri olan TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonlarımızın hizmet ve ürün kalitesiyle fark yaratacağına inancımız tam. İstasyonumuzun hayırlı olmasını diliyor, bu başarıda payı olan herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Kurtköy, Enerji, Güncel, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel TotalEnergies'den TSK Vakfı'na Yeni İstasyonlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 17:00:39. #1.12#
SON DAKİKA: TotalEnergies'den TSK Vakfı'na Yeni İstasyonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.