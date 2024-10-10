TotalEnergies\'den TSK Vakfı\'na Yeni İstasyonlar

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YENİ nesil istasyon ağını genişletmeye devam eden TotalEnergies İstasyonları, ileri teknoloji ve inovatif çözümlerle donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın Kurtköy'deki üç istasyonu birden hizmete aldı.

Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törende konuşan Güzel Enerji Genel Müdürü Mahmut Çil, 'Sektördeki dönüşümün öncülüğünü üstlenen GüzelEnerji olarak her bir istasyon yatırımımızı, yeni nesil enerji odaklı vizyonumuzu temsil eden, çok yönlü hizmet alanları olarak görüyoruz. İstasyonlarımız sadece yolculuk deneyimini değil, yaşam deneyimini de iyileştiren hizmetler sunuyor" diye konuştu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral İsmail Şanlı da "Ülkemizin sürdürülebilir geleceğe doğru attığı adımları büyük bir kararlılıkla destekliyoruz. TotalEnergies İstasyonları iş birliğiyle bu anlayışımızın simgelerinden biri olan yeni istasyonlarımız ürün ve hizmet kalitesiyle fark yaratacak" dedi.

OYAK Enerji Sektörü Şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji'nin TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törende TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen üç istasyon daha TotalEnergies İstasyonları markası altında hizmet vermeye başladı.

İleri teknoloji ve inovatif çözümlerle donatılan TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonları, elektrikli araç şarj ünitelerinden yüksek kaliteli ve çevre dostu yakıt seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak. Misafirlerinin yolculuklarına olduğu kadar yaşamlarına da değer katmayı hedefleyen istasyonlar, perakende alanında zengin bir portföyle hizmet verecek.

GüzelEnerji'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşını temsil eden istasyonların açılışı; TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral İsmail Şanlı, GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil ve Milangaz Genel Müdürü Güray Işıkgüner'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

'SEKTÖRDEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYORUZ'

Enerjiye erişimin hızla artan önemi ile birlikte akaryakıt istasyonlarının yeni bir çehre kazandığını ifade eden GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil, "Yeni nesil akaryakıt istasyonları, sadece yakıt ikmali yapılan yerler olmaktan çıkarak, kapsamlı bir hizmet merkezi haline geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları başta olmak üzere yeni nesil çözümlerle hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla donatılan bu istasyonlar, modern yaşamın gereksinimlerini karşılama hedefiyle gelişimini sürdürüyor. Ülkemizde bu dönüşümün öncülüğünü üstlenen GüzelEnerji olarak her bir istasyon yatırımımızı, yeni nesil enerji odaklı vizyonumuzu temsil eden, çok yönlü hizmet alanları olarak görüyoruz. 2020 yılından bu yana büyük bir kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde TotalEnergies İstasyonları bugün, Türkiye'de yaklaşık 650 istasyonuyla misafirlerine ev sahipliği yapıyor. İstasyonlarımız sadece yolculuk deneyimini değil, yaşam deneyimini de iyileştiren hizmetler sunuyor" dedi.

Açılışını gerçekleştirdikleri TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonları'nın sahip oldukları güçlü altyapı ve yenilikçi özellikleri ile üstün hizmet kalitelerini yaygınlaştırmalarında önemli bir rol oynayacağını aktaran Çil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yolculukta bizlerle misyon ve vizyon birliği içinde hareket eden kıymetli TSK Mehmetçik Vakfı ile birlikte, ülkemize yeni bir değer kazandırmanın gururu içindeyiz. İstanbul ve Ankara'da ortak hizmet sunduğumuz istasyonlarımızın ardından Kurtköy'deki üç istasyonumuzla bu iş birliğimizi daha da ileri taşıyacağız."

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral İsmail Şanlı ise "TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonları bir yakıt ikmal noktası olmanın ötesinde, geleceğe yapılan bir yatırım ve enerji sektörünün geleceğine ışık tutacak bir model olma özelliğini de taşıyor. Bilindiği üzere ülkemiz, enerji alanında önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte alternatif enerji çözümleri ve sürdürülebilirlik büyük bir önem taşıyor. 1982 yılından bu yana ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olan TSK Mehmetçik Vakfı olarak en önemli hedeflerimizden biri, Türkiye'nin enerji güvenliğine katkı sağlayan projelere destek vermek. Bu hedefin bir yansıması olarak, TotalEnergies İstasyonları yatırımlarının çözüm ortaklığını üstlendik. Bu başarılı modeli vakfımız bünyesindeki diğer istasyonlara da taşıyarak yarattığımız etkiyi artırdık. Böylece, ülkemizin sürdürülebilir geleceğe doğru attığı adımları büyük bir güç birliği içinde destekliyoruz. Bu kararlılığımızın simgelerinden biri olan TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonlarımızın hizmet ve ürün kalitesiyle fark yaratacağına inancımız tam. İstasyonumuzun hayırlı olmasını diliyor, bu başarıda payı olan herkesi kutluyorum" diye konuştu.