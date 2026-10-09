Trabzon Akçaabat'ta İsmet Bulut'un samanlığındaki yangın ahır ve eve sıçradı

Trabzon Akçaabat'ta İsmet Bulut'un samanlığındaki yangın ahır ve eve sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde İsmet Bulut'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahır ve eve sıçradı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince söndürülen yangında ev, ahır ile samanlıkta hasar oluştu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde samanlıkta başlayan ve ahır ile eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.
Aydın Mahallesi'nin Zatıklı mevkisinde İsmet Bulut'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Bulut'a ait ahır ve eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev, ahır ile samanlıkta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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