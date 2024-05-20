Trabzon Akçaabat'ta yeni sağlık hizmet binası açıldı - Son Dakika
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Trabzon Akçaabat'ta yeni sağlık hizmet binası açıldı

Trabzon Akçaabat\'ta yeni sağlık hizmet binası açıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sağlık Müdürlüğünce yapımı tamamlanan hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. İlçenin Yaylacık Mahallesi'nde yapılan binada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akçaabat Sağlıklı Hayat Merkezi, Akçaabat 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Yaylacık Aile Sağlık Merkezi tek çatı altında hizmet verecek. Açılışta konuşan Vali Yıldırım, sağlığın önemine işaret ederek, Kanuni Sultan Süleyman'ın, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' sözünü hatırlattı.

20.05.2024 16:39
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sağlık Müdürlüğünce yapımı tamamlanan hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

İlçenin Yaylacık Mahallesi'nde yapılan binada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akçaabat Sağlıklı Hayat Merkezi, Akçaabat 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Yaylacık Aile Sağlık Merkezi tek çatı altında hizmet verecek.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım, sağlığın önemine işaret ederek, Kanuni Sultan Süleyman'ın, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözünü hatırlattı.

Yıldırım, her şeyin başının sağlık olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde sağlıktaki dönüşümü her an, her gün müşahede ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız çok büyük bütçeler kullanıyor, vatandaşlara daha iyi bir sağlık hizmeti eriştirebilelim diye." dedi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, binanın yapım aşaması hakkında bilgi vererek, "700 günde yapımı tamamlanması planlanan bina, 650 günde tamamlandı. Müteahhitte teşekkür ederim. 110 personel çalışacak. Daha da konforlu alanlarda vatandaşlara hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de binanın ilçe ve vatandaşlar için önemli olduğunu vurgulayarak, yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi. Binanın açılış kurdelesi Vali Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Sağlık Müdürü Usta ve beraberindekiler kesti.

Açılış sonrası binayı gezen Vali Yıldırım ve beraberindekiler, hastalarla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Akçaabat'ta yeni sağlık hizmet binası açıldı - Son Dakika

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