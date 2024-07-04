Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Yabancı Uyruklu Çocuğu Ailesine Teslim Etti - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Yabancı Uyruklu Çocuğu Ailesine Teslim Etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ganita Sahil Parkı'nda devriye gezerken kaybolan yabancı uyruklu çocuğu buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun ailesini kaybeden bir kişi olduğunu tespit etti. Çocuk, ebeveyni olduğu anlaşılan kişiye teslim edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için ekiplerin her zaman görev başında olduğunu belirtti.

04.07.2024 13:13
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaybolan yabancı uyruklu çocuğu ailesine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ganita Sahil Parkı'nda devriye gezen Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ailesini kaybeden yabancı uyruklu çocuk buldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Körfez ülkelerinden Trabzon'a tatil için gelen bir kişinin panik halinde hareket ettiğini belirledi.

Ekipler çocuğu, ebeveyni olduğu anlaşılan bu kişiye teslim etti.

Açıklamada, devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Şehrimizde yaşayan herkesin güven ve huzur içinde zaman geçirmesi için ekiplerimiz her zaman görev başında olacak. Vatandaşlarımız ve turistler, herhangi bir olumsuzluk yaşadıklarında bize başvurabilirler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Yabancı Uyruklu Çocuğu Ailesine Teslim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Yabancı Uyruklu Çocuğu Ailesine Teslim Etti - Son Dakika
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