Trabzon'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye olan inancını ve birlik beraberliğini gösterdiği çok önemli bir gün olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'da, şehrin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklere katılımın yoğun olmasını beklediklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Hep birlikte demokrasi ve milli birlik ruhunu en güçlü şekilde hissedeceğimiz bir gün olmasını diliyorum. Bu özel günde vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Demokrasiye ve milli birliğimize inancımızı bir kez daha vurgulayarak, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

Genç, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dolayısıyla yarın ve 15 Temmuz'da, toplu ulaşımda cumartesi sefer saatlerinin uygulanacağını da bildirdi.