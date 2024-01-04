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Trabzon'da 86 Gıda İşletmesine 3 Milyon 750 Bin 924 Lira İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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Trabzon'da 86 Gıda İşletmesine 3 Milyon 750 Bin 924 Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2023'te yapılan denetimlerde 86 gıda işletmesine 3 milyon 750 bin 924 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Kaplan, yıl boyunca yapılan denetimlerde 1415 numune alındığını ve Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet hattına 326 başvuru yapıldığını açıkladı.

Trabzon\'da 86 Gıda İşletmesine 3 Milyon 750 Bin 924 Lira İdari Para Cezası Uygulandı
04.01.2024 - 10:05,
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Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2023'te yapılan denetimlerde 86 gıda işletmesine 3 milyon 750 bin 924 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, gıda üretimi, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin 2023'te de devam ettiğini aktardı.

Yıl boyunca yapılan denetimlerde 1415 numune alındığına değinen Kaplan, "Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet hattı ile ilgili olarak ise 326 başvuru alınmış, 315 başvuru incelenerek sonuçlandırılmıştır. 11 başvurunun işlemleri devam etmektedir. Alo 174 bildirimlerinde 15 işletmeye idari para cezası uygulanmış ve 1 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaplan, gıda işletmelerine yönelik yoğun denetim yaptıklarına dikkati çekerek, 2023'teki denetimlerde 86 gıda işletmesine 3 milyon 750 bin 924 lira tutarında idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Trabzon, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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