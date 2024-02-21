Trabzon'da denizde ters dönmüş lastik bot imha edildi - Son Dakika
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Trabzon'da denizde ters dönmüş lastik bot imha edildi

Trabzon\'da denizde ters dönmüş lastik bot imha edildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde ters dönmüş halde bulunan lastik bot, kontrollü şekilde imha edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, botun Ukrayna-Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve kontrolsüz şekilde dolaşan botlardan olabileceği değerlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda bot, 20 metre derinlikte güvenli bir şekilde imha edildiği belirtildi. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.

21.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde ters dönmüş halde bulunan lastik bot, kontrollü şekilde imha edildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde 20 Şubat'ta denizde ters dönmüş lastik bot tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna- Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz'de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizin 20 metre derinliğinde güvenli şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

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