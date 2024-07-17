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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki Tarihi İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Murat Gedikli, Filistin topraklarında yaşanan acıların sadece o bölgenin değil tüm insanlığın acısı olduğunu belirtti.

Gedikli, "Bu acıların, bu katliamın sona ermesi için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Adalet, vicdan ve insanlık adına haykırmalıyız. Filistin'in yaralarını sarmak, onların acısını paylaşmak, bizim insanlık borcumuzdur. Unutmayalım ki bir yerde zulüm varsa hepimiz için tehdit vardır. Bir yerde insanlık onuru çiğneniyorsa hepimizin onuru zedelenmiştir. Bu yüzden Filistin için, insanlık için, adalet için bir araya gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından grup dağıldı.