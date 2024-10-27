Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, trafik polisleriyle yaptığı hatalı park denetimlerinin devam ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir genelindeki denetim ve çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.
Ekiplerin, trafik polisleriyle iş birliğinde denetimler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda otobüs durakları, engelli geçiş alanları ve kaldırımlara park edilen araçların sahiplerine cezai işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"Ekiplerimiz, şehrimizin paydaş kurumları ile çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın kullanımına açık alanlara araçların park edilerek can güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Hatalı Park Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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