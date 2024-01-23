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Trabzon'da İbrahim Usta Günübirlik Ameliyathanesi hizmete alındı - Son Dakika
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Trabzon'da İbrahim Usta Günübirlik Ameliyathanesi hizmete alındı

Trabzon'da, Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta anısına yaptırılan İbrahim Usta Günübirlik Ameliyathanesi hizmete alındı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ameliyathanenin açılışında, kamu ile vatandaşın birleşerek güzel bir ürün ortaya çıkardığını söyledi. Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın ise hastanenin özellikli ameliyatlar açısından bölgenin en önde gelen hastanelerinden olduğunu belirtti.

Trabzon\'da İbrahim Usta Günübirlik Ameliyathanesi hizmete alındı
23.01.2024 - 13:13,
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Trabzon'da, Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta anısına yaptırılan İbrahim Usta Günübirlik Ameliyathanesi hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde yaptırılan ameliyathanenin açılışında, kamu ile vatandaşın birleşerek güzel bir ürün ortaya çıkardığını söyledi.

Bu anlamda emek sarf ederek, ameliyathanenin hastaneye kazandırılmasına vesile olan Usta ailesine teşekkür eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler mümkün olduğunca bu tür organizasyonlarda vatandaşımızın da desteğiyle çok daha güzel hizmetleri yapabiliyoruz. Bunu burada gördüğümüz gibi şehirde birçok örneği de var. İnşallah bunlar örnek teşkil ederek, daha da ilerlere, daha da güzel hizmetlere yönelik hareketler oluşturacaktır."

Usta, hayatını kaybeden TFF yöneticilerin İbrahim Usta'yı yad ederek, onunla geçen anılarını anlattı.

"Hastanede toplamda 33 bin ameliyat yapılıyor"

Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özellikli ameliyatlar açısından bölgenin en önde gelen hastanelerinden olduğunu söyledi.

Hastanede toplamda 33 bin ameliyat yapıldığını dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 33 bin ameliyat yapılıyor. Bunun 25 bini bu kampüste yapılıyor, 8 bini de Numune Kampüsü'nde yapılıyor. Ameliyat sayılarından ziyade burada yapılan özellikli ameliyat yüzdesi önemli. 33 bin ameliyatın içerisinde yüzde 30'u A grubu ve B grubu ameliyatları oluşturmaktadır."

Aydın, Usta ailesine de hastaneye kazandırdıkları ameliyathane için teşekkür etti.

İbrahim Usta'nın oğlu Murat Kağan Usta da babasının Trabzon ve Türk milletine olan bağlılığı ile tanındığını aktararak, "Bunu herkes bilir herkes babamı tanır. Bizler de onun evlatları olarak onun yolunda, babamın adını unutturmadan yaşatmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.

Kaynak: AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ameliyat, Trabzon, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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